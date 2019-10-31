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Аллу Егорову назначили врио председателя горизбиркома Петербурга
Сегодня, 13:13
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nadezhda_sib

Аллу Егорову назначили врио председателя горизбиркома Петербурга

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Сейчас Смольный собирает предложения о кандидатурах на пост.

Заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Аллу Егорову назначили временно исполняющей обязанности главы горизбиркома. Такое решение было принято 17 ноября на собрании комиссии. 

В связи с тем, что Виктор Миненко досрочно подал в отставку, его полномочия переходят заместителю. Члены горизибкома поддержали кандидатуру Егоровой.

Напомним, что прием предложений по кандидатуре главы горизбиркома Петербурга будут приниматься до 22 ноября.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / VK 

Теги: горизибрком, избирательная комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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