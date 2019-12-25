Прием предложений по кандидатуре главы горизбиркома Петербурга продлили

Прием должен был завершиться уже сегодня, 16 ноября, но его продлили.

Срок внесения предложений по кандидатуре на пост главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии продлили до 22 ноября. Ранее он истекал 16 ноября, сообщил "Петербургский дневник".

О том, что председатель горизибркома Виктор Миненко подал в отставку, стало известно 12-го ноября. При этом 13-го ноября в ЦИК РФ сообщили, что официального документа к ним об отставке не поступало. В Центризбиркоме пообещали, что предложат своего кандидата и разрешения на то спрашивать не будут.

Предложения можно направить как в Смольным, так и по почте.



Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской изибрательной комиссии