  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЦИК РФ не знали об отставке главы горизбиркома Петербурга
Сегодня, 12:42
124
nadezhda_sib

В ЦИК РФ не знали об отставке главы горизбиркома Петербурга

0 0

В Центризбиркоме будут выдвигать свою кандидатуру на освободившуюся должность.

Заместителя председателя ЦИК РФ Николай Булаев прокомментировал сообщение об отставке главы горизибркома Петербурга Виктора Миненко. По словам Булаева, документов, подтверждающих отставку Миненко, в Центизбиркоме пока нет. Информация об этом появилась на страничке ЦИК в социальной сети. 

Нет ни решения комиссии, ни документа из правительства Санкт-Петербурга, который подтверждал бы факт освобождения В. Миненко от должности.

говорится в сообщении. 

Если информация действительно подтвердится, то решение о кандидатуре на должность председателя будет принимать ЦИК. Булаев пообещал, что полномочиями воспользуются, при этом разрешения ни у кого спрашивать не требуется. 

Напомним, информация об отставке Виктора Миненко появилась накануне. Ранее ЦИК РФ просил председателя освободить кресло. 

Фото:  Горизибрком / VK

Теги: виктор миненко, отставка, центризбирком, цик рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии