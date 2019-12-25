В ЦИК РФ не знали об отставке главы горизбиркома Петербурга

Заместителя председателя ЦИК РФ Николай Булаев прокомментировал сообщение об отставке главы горизибркома Петербурга Виктора Миненко. По словам Булаева, документов, подтверждающих отставку Миненко, в Центизбиркоме пока нет. Информация об этом появилась на страничке ЦИК в социальной сети.
Нет ни решения комиссии, ни документа из правительства Санкт-Петербурга, который подтверждал бы факт освобождения В. Миненко от должности.
говорится в сообщении.
Если информация действительно подтвердится, то решение о кандидатуре на должность председателя будет принимать ЦИК. Булаев пообещал, что полномочиями воспользуются, при этом разрешения ни у кого спрашивать не требуется.
Напомним, информация об отставке Виктора Миненко появилась накануне. Ранее ЦИК РФ просил председателя освободить кресло.
Фото: Горизибрком / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все