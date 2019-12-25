В ЦИК РФ не знали об отставке главы горизбиркома Петербурга

В Центризбиркоме будут выдвигать свою кандидатуру на освободившуюся должность.

Заместителя председателя ЦИК РФ Николай Булаев прокомментировал сообщение об отставке главы горизибркома Петербурга Виктора Миненко. По словам Булаева, документов, подтверждающих отставку Миненко, в Центизбиркоме пока нет. Информация об этом появилась на страничке ЦИК в социальной сети.

Нет ни решения комиссии, ни документа из правительства Санкт-Петербурга, который подтверждал бы факт освобождения В. Миненко от должности. говорится в сообщении.

Если информация действительно подтвердится, то решение о кандидатуре на должность председателя будет принимать ЦИК. Булаев пообещал, что полномочиями воспользуются, при этом разрешения ни у кого спрашивать не требуется.

Напомним, информация об отставке Виктора Миненко появилась накануне. Ранее ЦИК РФ просил председателя освободить кресло.

Фото: Горизибрком / VK