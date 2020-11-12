Глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко подал в отставку. Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на источник. Ранее глава избиркома заявлял о том, что не собирается никуда уходить, несмотря на требование председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Мужчина возглавлял Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с июля 2018 год. До этого в течение шести лет он был главным федеральным инспектором по Петербургу.

Отставка Виктора Миненко не стала неожиданностью. В сентябре 2020-го года глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила его досрочно сложить полномочия. В Центризбиркоме были недовольны работой городской комиссии. По словам Памфиловой, в ответ на претензии со стороны ЦИК приходили лишь "формальные отписки". При этом не все выявленные нарушения устранялись. Тогда же она пригрозила исковым заявлением в суд, если рекомендация о роспуске комиссии не будет исполнена. Отметим, что похожая ситуация происходила и осенью 2019-го года. В этот раз, как и тогда, Миненко заявил о том, что не собирается никуда уходить.

Более того, накануне, 11 ноября, председателя горизбиркома наградили Орденом почета. Его поблагодарили за работу, в частности, за организацию голосования по поправкам в Конституцию. Событие вызвало возмущение Эллы Памфиловой.

Я не могу в это поверить — этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. говорится в сообщении.

Судя по всему, награждение было связано с отставкой.

Фото: Санкт-Петербургский избирком