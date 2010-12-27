Глава избиркома Петербурга заявил, что не собирается увольняться

Виктор Миненко хочет продолжить работу в занимаемой должности.

Глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что не собирается увольняться с должности. Его не смущает даже недовольство работой его ведомства, которое высказала Элла Памфилова. Об этом спикер рассказал "Фонтанке.ру". Ранее в ЦИК предложили написать членам Горизбиркома заявление на увольнение по собственному желанию. Также в ЦИКе резко раскритиковали работу самого Миненко.

Я спросил своих коллег – пока никто увольняться не собирается. В том числе и я. Я еще долго тут буду объяснил чиновник

Миненко добавил, что не сомневается в результатах прошедших в сентябре муниципальных выборов. Однако он не исключил того, что на участках могла вестись "борьба без правил". По мнению специалиста, нарушли закон прежде всего сами кандидаты, а не МО. Миненко добавил, что многие ввели в заблуждение сообщениями о якобы нарушениях. Сейчас Миненко считает фейковыми жалобами почти три четверти обращений.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Наблюдатели Петербурга" назвали местные выборы самыми "грязными".

Фото: Piter.tv

