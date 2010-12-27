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Памфилова доложила Путину о "цинизме и нарушениях" на муниципальных выборах в Петербурге
Сегодня, 22:58
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nadezhda_sib

Памфилова доложила Путину о "цинизме и нарушениях" на муниципальных выборах в Петербурге

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В Кремле отметили, что нужно решать проблему расстыковку между решениями на государственном уровне и муниципальном.

В среду, 9 октября, прошла встреча Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с  Владимиром Путиным. Темой дискуссии стал единый день голосования 8 сентября. Интервью главы ЦИК с президентом РФ появилось на сайте Центральной избирательной комиссии. 

Памфилова отметила, что избирательная кампания, "как никогда, прошла довольно хорошо", однако не обошлось без "горячих точек". Ими стали сопровождение выборов в Мосгордуму и муниципальные выборы в Петербурге. 

"Хотела бы отделить: у нас практически не было замечаний и жалоб по поводу выборов губернатора. Разные комиссии подводят итоги. Но по муниципальным – это беспрецедентная была кампания по цинизму и нарушениям",

- отметила женщина. 

Всего по результатам выборов в 82 регионах страны подали в суд 176 исковых заявлений, 77 из них относятся к муниципальным выборам в Северной столице. Памфилова сказала, что ЦИК не отвечает за выборы такого уровня, однако федеральному ведомству  "приходилось ежедневно в ручном режиме предотвращать и выявлять эти нарушения". 

Владимир Путин вместе с Эллой Памфиловой пришли к выводу, что система взаимодействия государственной власти и муниципальном нуждается в преобразованиях. По словам председателя ЦИКа, в органе подготовили ряд предложений. 

В начале октябре в Кремле не были осведомлены о нарушениях на выборах в Петербурге. 

Фото: cikrf.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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