Глава ЦИК не доложила президенту о нарушениях на выборах в Петербурге

Во время прошедшей избирательной кампании поступило 2 тысячи жалоб и около 1 тысячи исков зарегистрировано в судах.

В Кремле не знают о нарушениях, которые произошли на прошедших выборах в Петербурге. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он заявил, что глава ЦИК Элла Памфилова не докладывала Владимиру Путину никакой информации по этому вопросу. Тем временем, во время избирательной кампании 8 сентября в петербургский избирком поступило около 2 тысяч жалоб и около 1 тысячи исков зарегистрировано в судах.

В муниципальных избиркомах вместо суток почти две недели подводили итоги выборов. Были пересчитаны голоса в нескольких сотнях бюллетеней, из-за этого некоторые кандидаты потеряли свои места в советах, а другие, чаще всего связанные с "Единой Россией" и прежним руководством МО, их приобретали.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала выборную систему в Петербурге "электронным бандитизмом". Она обвинила Вячеслава Макарова и трех депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" во вмешательстве. В свою очередь Макаров не стал отрицать, что вмешивался в муниципальные выборы в Петеребурге.

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