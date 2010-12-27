Макаров признался во вмешательстве в выборы Петербурга

Он заявил, что сделал все, чтобы кандидаты от "Единой России" победили.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров признался во вмешательстве в муниципальные выборы Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка".

Макаров отметил, что не просто вмешивался в выборы. Он как руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" сделал все возможное, чтобы победили именно единороссы. Председатель ЗакСа заявил журналистам, что цель любой партии – завоевание, удержание и использование власти.

На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. Я горд результатами своей партии в Петербурге. Вячеслав Макаров

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Макарова и еще трех единороссов во вмешательстве в выборы Петербурга. Она заявила, что эти люди нанесли непоправимый вред своей партии. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

Фото: assembly.spb.ru