Макаров признался во вмешательстве в выборы Петербурга

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров признался во вмешательстве в муниципальные выборы Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка".
Макаров отметил, что не просто вмешивался в выборы. Он как руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" сделал все возможное, чтобы победили именно единороссы. Председатель ЗакСа заявил журналистам, что цель любой партии – завоевание, удержание и использование власти.
На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. Я горд результатами своей партии в Петербурге.
Вячеслав Макаров
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Макарова и еще трех единороссов во вмешательстве в выборы Петербурга. Она заявила, что эти люди нанесли непоправимый вред своей партии. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.
Фото: assembly.spb.ru
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