Памфилова обвинила Макарова и трех единоросов во вмешательстве в выборы Петербурга

Глава ЦИК уверена, что городу требуется кардинальная реформа по очищению и оздоровлению избирательной системы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова и трех депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" Михаила Романова, Сергея Вострецова и Евгения Марченко во вмешательстве в муниципальные выборы Петербурга. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Памфиловой, у Центризбиркома есть основания полагать, что эти люди вмешались в процесс муниципальных выборов. Их действия, по мнению главы ЦИК, нанесли непоправимый ущерб партии "Единая Россия". Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

Также Памфилова заявила, что Петербургу требуется кардинальная реформа, которая могла бы очистить и оздоровить всю кадровую, системную, институциональную и избирательную систему города.

Муниципальные выборы в Петербурге проходили одновременно с губернаторскими 8 сентября. Избирательным комиссиям потребовалось 10 дней, чтобы подвести итоги голосования. Во многих муниципалитетах пришлось устраивать пересчет голосов, в результате которого оппозиционеры потеряли мандаты. Эти выборы были связаны со множеством скандалов. Начиная с 8 сентября, петербургский избирком получил 1600 жалоб от кандидатов и горожан.

Ранее Памфилова сообщила об "электронном бандитизме" на выборах в Петербурге.

Фото: cikrf.ru