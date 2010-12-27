Памфилова сообщила об "электронном бандитизме" на выборах в Петербурге

Представителям ЦИК пришлось вмешиваться на всех этапах голосования.

В этом году кампания по выбору муниципальных депутатов в Петербурге потребовала вмешательства ЦИК на всех этапах. Об этом заявила председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

Она отметила, что свыше 85 % сил и времени ЦИК потратила на муниципальные выборы в Петербурге. В течение всего дня специалисты пытались остановить "муниципально-электоральный бандитизм".

Председатель ЦИК подчеркнула, что Центризбиркому приходилось вмешиваться в выборы на всех этапах, начиная с регистрации и подсчета голосов, заканчивая вводами данных протоколов в ГАС "Выборы".

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Фото: cikrf.ru