Школьница вышла с одиночным пикетом к школе №1 Московского района

Таким образом девочка выразила протест против фальсификации на выборах.

Учащаяся петербургской школы №1 Московского района вышла с одиночным пикетом к зданию учебного заведения. Об этом пишет MR7.

Девочка встала возле забора школы, в которой учится, с плакатом: "Цифры разные писать, голоса приумножать, учат в школе, учат в школе, первой школе".

Таким образом девочка выразила протест против фальсификации на выборах. Напомним, голосование состоялось в городе на Неве 8 сентября.

Примет ли руководство школы какие-то санкции в отношении ученицы, неизвестно. Ранее несовершеннолетний создатель профсоюза школьников "Ученик", вставший в одиночный пикет с той же целью, что и девочка, заработал штраф.

Ранее мы писали об одиночном пикете на крыше на Загородном проспекте.

Фото: MR7