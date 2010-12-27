Школьница вышла с одиночным пикетом к школе №1 Московского района

Учащаяся петербургской школы №1 Московского района вышла с одиночным пикетом к зданию учебного заведения. Об этом пишет MR7.
Девочка встала возле забора школы, в которой учится, с плакатом: "Цифры разные писать, голоса приумножать, учат в школе, учат в школе, первой школе".
Таким образом девочка выразила протест против фальсификации на выборах. Напомним, голосование состоялось в городе на Неве 8 сентября.
Примет ли руководство школы какие-то санкции в отношении ученицы, неизвестно. Ранее несовершеннолетний создатель профсоюза школьников "Ученик", вставший в одиночный пикет с той же целью, что и девочка, заработал штраф.
Ранее мы писали об одиночном пикете на крыше на Загородном проспекте.
Фото: MR7
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