Одиночный пикет на крыше на Загородном проспекте пришлось прервать спасателям

Мужчина решил выступить с публичным заявлением на крыше.

Молодой человек решил высказать свою гражданскую позицию, забравшись на крышу в центре Петербурга. Вниз мужчина спускался уже вместе со спасателями, сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Случай произошел 11 сентября на пересечении Загородного проспекта и Гороховой улицы. По словам свидетелей, молодой человек хотел обличить сотрудников правоохранительных органов, которые, по его мнению, бездействуют по отношению к распространению наркотиков, проституции и убийству в доме №28 на Бронницкой улице.

За молодым человеком приехали сотрудники МЧС и сняли петербуржца с крыши. Куда он отправился дальше - неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петергофе суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"