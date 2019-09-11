В Петергофе суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС

Пострадавший попросил проследовать в отдел полиции из-за нарушения, но получил телесные повреждения.

Петродворцовый районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС во время службы. Инцидент произошел 9 сентября в Петергофе на Ропшинском шоссе.

Уроженец Узбекистана будет находиться под стражей до 9 ноября. По версии следствия, мужчина и еще один фигурант дела находились в автомобиле, который остановил правоохранитель. Сотрудник ДПС выявил, что мужчины находятся в Петербурге без разрешающих документов. Нарушители проигнорировали просьбу проследовать в отдел полиции и вместо этого нанесли телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов.

Сотрудник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пострадавшего пешехода на КАД забрали на вертолете.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"