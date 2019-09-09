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В Петергофе три мужчины напали на сотрудника ДПС

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У граждан не было необходимых документов для пребывания РФ, а ехать в отдел полиции они не захотели.

Трое мужчин напали на сотрудника ДПС при проверке документов. Инцидент произошел вечером 9 сентября в Петергофе на Ропшинском шоссе. Пользователи из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" стали свидетелями последствий произошедшего. 

В шестом часу вечера наряд ДПС остановил машину ГАЗ, в котором находились три человека. Все приехали в Петербург без разрешающих документов. 

Полицейский потребовал выйти из машины и проследовать в отдел полиции для разбирательства, но граждане оказали сопротивление и избили правоохранителя. 

Водителя и пассажира задержали, один нарушитель скрылся, теперь его разыскивают. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосипедист и водитель авто подрались на Невском проспекте

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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