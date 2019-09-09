В Петергофе три мужчины напали на сотрудника ДПС

Трое мужчин напали на сотрудника ДПС при проверке документов. Инцидент произошел вечером 9 сентября в Петергофе на Ропшинском шоссе. Пользователи из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" стали свидетелями последствий произошедшего.
В шестом часу вечера наряд ДПС остановил машину ГАЗ, в котором находились три человека. Все приехали в Петербург без разрешающих документов.
Полицейский потребовал выйти из машины и проследовать в отдел полиции для разбирательства, но граждане оказали сопротивление и избили правоохранителя.
Водителя и пассажира задержали, один нарушитель скрылся, теперь его разыскивают.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосипедист и водитель авто подрались на Невском проспекте.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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