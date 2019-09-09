Видео: велосипедист хотел извинений от водителя легковушки, но получил по "шее"

Посреди Невского проспекта завязалась драка между мужчинами.

На Невском проспекте между велосипедистом и водителем BMW вечером 9 сентября завязался конфликт, в результате которого велосипедиста увезла "скорая". Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем инцидента.

По словам корреспондента, легковушка подрезала молодого человека на велосипеде, после чего водитель двухколесного транспортного средства потребовал от мужчины за рулем BMW извинений. Однако вместо этого он нарвался на агрессию со стороны водителя в костюме и получил телесные повреждения. Кроме того, тот разбил телефон пострадавшего. Велосипедиста увезла "скорая", на место происшествия приехали сотрудники ДПС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Верховный суд поставил точку в конфликте "Пассажиравтотранс" и УФАС.

Видео и фото: Piter.TV