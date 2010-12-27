Верховный суд поставил точку в конфликте "Пассажиравтотранс" и УФАС

Долгий процесс закончился проигрышем транспортного предприятия.

Еще в 2018 году антимонопольный орган обнаружил в действиях "Пассажиравтотранса" факт злоупотребления доминирующим положением. Компания самостоятельно устанавливала для перевозчиков разные тарифы на кассовое обслуживание в зависимости от дальности маршрута. Верховный Суд постановил, что "Пассажиравтотранс" не вправе проводить подобные операции, поэтому встал на сторону УФАС, пишут на официальном сайте службы.

"Это принципиально важное решение Верховного Суда, которое еще раз напоминает всем монополистам, что тарифы на любые услуги, в том числе и на кассовое обслуживание перевозчиков должны иметь под собой экономическое обоснование", – отметил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Предприятие обязали установить экономически обоснованные тарифы.

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