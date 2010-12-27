Троллейбус превратился в свадебный кортеж и довез петербуржцев до ЗАГСа

Свадьбу сыграли помощник директора Троллейбусного парка № 3 по безопасности дорожного движения Мария Элиасштам и водитель Андрей Крылов.

Жители Невского района на выходных увидели на дорогах нарядный троллейбус со свадебными кольцами, лентами и воздушными шарами. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбус в этот день вез помощника директора Троллейбусного парка № 3 по безопасности дорожного движения Марию Элиасштам и водителя Андрея Крылова в Дворец бракосочетания.

Примечательно, что это не первая "троллейбусная" свадьба в Горэлектротрансе.

Ранее пару из Петербурга сопровождал свадебный кортеж из эвакуаторов.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"