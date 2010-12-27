Троллейбус превратился в свадебный кортеж и довез петербуржцев до ЗАГСа

Жители Невского района на выходных увидели на дорогах нарядный троллейбус со свадебными кольцами, лентами и воздушными шарами. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
Троллейбус в этот день вез помощника директора Троллейбусного парка № 3 по безопасности дорожного движения Марию Элиасштам и водителя Андрея Крылова в Дворец бракосочетания.
Примечательно, что это не первая "троллейбусная" свадьба в Горэлектротрансе.
Ранее пару из Петербурга сопровождал свадебный кортеж из эвакуаторов.
Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"
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