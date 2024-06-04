Троллейбусное движение по проспекту Стачек временно закроют 25 апреля

В Петербурге 25 апреля будет временно приостановлено движение троллейбусов по проспекту Стачек. Как сообщили в "Горэлектротрансе", ограничение связано с проведением традиционного легкоатлетического пробега, посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Движение будет закрыто с 11:55 до 13:00.

На время проведения мероприятия троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам:

Маршрут № 20:От конечной остановки "Авангардная ул." до конечной остановки "Комсомольская пл." по установленному маршруту.

Маршрут № 41:От конечной остановки "ул. Васи Алексеева" по улицам Васи Алексеева, Маршала Говорова, Краснопутиловской, далее по проспекту Стачек и по действующему маршруту до конечной остановки "ул. Адмирала Черокова".

Маршрут № 48:От конечной остановки "ул. Васи Алексеева" по Автовской ул., Краснопутиловской ул., проспекту Стачек, далее по действующему маршруту до конечной остановки "пр. Героев".

