Трамвайное движение на Колокольной улице закроют с 12 по 13 апреля

Ограничения начнут действовать в субботу, 11 апреля, с 18:00 и продлятся до воскресенья, 12 апреля, до 04:00.

В связи с подготовкой и проведением празднования Пасхи в Санкт-Петербурге будет временно прекращено движение трамваев по улице Колокольной. Об этом информирует пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Ограничения начнут действовать в субботу, 11 апреля, с 18:00 и продлятся до воскресенья, 12 апреля, до 04:00.

На время перекрытия трамвай маршрута №16 будет направляться в парк по измененному пути следования: по Садовой улице, Инженерной улице, улице Белинского и Литейному проспекту.

Ранее мы сообщили о том, что соревнования по легкой атлетике ограничивали движение троллейбусов на Московском проспекте.

