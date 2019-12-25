В Петербурге из-за дорожных работ изменят маршруты троллейбусов на Невском проспекте

Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ и будут действовать поэтапно на участке от площади Восстания до площади Александра Невского.

В Петербурге с 28 июня по 14 июля будет временно изменено движение троллейбусов на Невском проспекте. Как сообщили в СПб ГУП "Горэлектротранс", ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ и будут действовать поэтапно на участке от площади Восстания до площади Александра Невского.

Первый этап (28 июня — 7 июля):

С 05:00 28 июня до 05:00 7 июля движение троллейбусов будет закрыто на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы. В этот период маршруты №№ 1, 7, 10, 11, 16, 22 и 28 будут следовать по изменённым трассам. Троллейбусный маршрут №5 временно прекратит работу.

Второй этап (7 июля — 14 июля):

С 05:00 7 июля до 05:00 14 июля ограничения коснутся участка от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Изменения затронут маршруты №№ 1, 14, 16 и 22.

Для минимизации неудобств часть троллейбусов направят по объездным маршрутам через Суворовский проспект, Новочеркасский проспект, проспект Обуховской Обороны и другие улицы. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учётом временных изменений.

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Фото: Piter.TV