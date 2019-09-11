Фура сбила перебегавшую КАД петербурженку

Пострадавшую забрали на вертолете.

Видео очевидца появилось в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

"В 13:05 на 52 км внутреннего кольца КАД водитель мужчина 1967 г.р., управляя грузовым транспортным средством Ивеко с полуприцепом, двигаясь во второй полосе, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть слева направо женщину 1979 г.р.

В результате ДТП пешеход получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка", – сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также очевидцы пишут, что машину сложило пополам, а пострадавшая не перебегала дорогу, а шла вдоль нее, когда наехал фургон.

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