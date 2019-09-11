Фура сбила перебегавшую КАД петербурженку

Видео очевидца появилось в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.
"В 13:05 на 52 км внутреннего кольца КАД водитель мужчина 1967 г.р., управляя грузовым транспортным средством Ивеко с полуприцепом, двигаясь во второй полосе, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть слева направо женщину 1979 г.р.
В результате ДТП пешеход получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка", – сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также очевидцы пишут, что машину сложило пополам, а пострадавшая не перебегала дорогу, а шла вдоль нее, когда наехал фургон.
Ранее в Piter.tv: Видео: у "Московской" сгорела маршрутка К-449
Видео: Вконтакте
Обсуждение ( 0 )