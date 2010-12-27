"Наблюдатели Петербурга" назвали местные выборы самыми "грязными"

Проверка итоговых результатов длилась две недели, вместо положенного одного дня.

Координатор общественной организации "Наблюдатели Петербурга" Галина Культиасова дала крайне негативную оценку прошедшим в Северной столице выборам. Как сообщает "ЗакС.ру" женщина назвала минувший процесс одним из самых "грязных" за всю историю города. По ее мнению, нарушений на выборах в 2019 году было больше, чем во время голосования пять лет назад.

Стоит отметить, что муниципальные выбор в Петербурге действительно имели скандальный характер. В частности, их итоги подводили не один положенный день, а две недели. Во время них некоторые депутаты не из "Единой России" потеряли свои мандаты, которые были отданы представителям партии власти.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала выборную систему в Петербурге "электронным бандитизмом". Она обвинила Вячеслава Макарова и еще трех единороссов во вмешательстве в выборе и заявила, что они сильно подорвали репутацию своей партии. В свою очередь Макаров не стал отрицать, что вмешивался в муниципальные выборы в Петеребурге. Он подчеркнул, что сделал все возможное, чтобы победили именно депутаты от "Единой России".

Фото: Piter.TV