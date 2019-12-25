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ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия
Сегодня, 12:40
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nadezhda_sib

ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия

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ЦИК РФ выразил недоверие председателю Горизбиркома Виктору Миненко. Членам комиссии предложили досрочно сложить с себя полномочия. Информация об этом появилась в канале ЦИК в Telegram.

Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ  получали  формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться.

сказала Элла Памфилова.

Последней каплей, по словам главы ЦИК, стали дополнительные выборы депутатов ЗакСа, которые так и не прошли "по вине избиркома". Шесть кандидатов и более 70 тыс. избирателей не смогли реализовать свое избирательное право. 

Памфилова подчеркнула, что если рекомендации не будут выполнены, Центризбирком может подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии.

Фото: Горизибрком / VK

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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