ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия

ЦИК РФ выразил недоверие председателю Горизбиркома Виктору Миненко. Членам комиссии предложили досрочно сложить с себя полномочия. Информация об этом появилась в канале ЦИК в Telegram.

Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться. сказала Элла Памфилова.

Последней каплей, по словам главы ЦИК, стали дополнительные выборы депутатов ЗакСа, которые так и не прошли "по вине избиркома". Шесть кандидатов и более 70 тыс. избирателей не смогли реализовать свое избирательное право.

Памфилова подчеркнула, что если рекомендации не будут выполнены, Центризбирком может подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии.

Фото: Горизибрком / VK