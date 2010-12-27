Результаты повторного анализа горизбирком должен представить в ЦИК в срок до 1 марта 2020 года.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что Памфилова поручила горизбиркому Петербурга провести "работу над ошибками". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы постановляем признать меры, предпринятые Санкт-петербургской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлением ЦИК от 25 сентября и от 30 октября этого года, неудовлетворительными...", —заявила Памфилова.

Известно, что новые результаты Петербург обязан предоставить до 1 марта следующего года. Также Памфилова отметила, что таким образом горизбирком Северной столицы докажет, что он в состоянии сам устранить ошибки.

Напомним, что муниципальные выборы Петербурга прошли 8 сентября. Начиная с этого времени, в горизбирком получил 1600 жалоб от кандидатов и горожан. Генпрокуратуру просят заняться этим вопросом.

Ранее мы сообщали о том, что глава Центризбиркома назвала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Петербурга на муниципальных выборах

Фото:cikrf.ru