Памфилова раскритиковала работу петербургского избиркома

Генпрокуратуру просят заняться жалобами кандидатов и горожан.

Глава Центризбиркома назвала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября. Об этом заявила Элла Памфилова в прямом эфире на сайте ЦИК.

Предварительный анализ показал, что существующая избирательная система города "неэффективна". И более того, она не может в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК.

Памфилова добавила, что у ЦИК есть все основания не доверять председателю горизбиркома Виктору Миненко. Она заявила, что "было бы хорошо", если бы многие члены избирательной комиссии Петербурга написали заявления об уходе и дали возможность губернатору города и Законодательному собранию сформировать новый состав.

Муниципальные выборы Петербурга прошли 8 сентября. Начиная с этого времени, в горизбирком получил 1600 жалоб от кандидатов и горожан. Генпрокуратуру просят заняться этим вопросом.

Ранее Памфилова обвинила Макарова и депутатов Госдумы во вмешательстве в выборы Петербурга.

Фото: cikrf.ru