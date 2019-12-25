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Председатель петербургского Горизбиркома получил Орден почета
Сегодня, 18:54
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smirenny

Председатель петербургского Горизбиркома получил Орден почета

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Однако председателю предрекают скорую отставку.

В среду, 11 ноября, губернатор Петербурга вручил главе Горизбиркома Виктору Миненко орден Почета, рассказала "Фонтанка". 

Отмечается, что глава города поблагодарил Миненко за работу, а также за организацию голосования по поправкам в Конституцию. Однако свидетели мероприятия заявили, что награду вручили перед уходом главы с должности – в этом месяце ему исполняется 60 лет. 

Отставку Миненко обсуждают и на федеральном, и на городском уровнях.

Ранее мы писали, что новым главой "РусГидро" станет Виктор Хмарин.

Фото: twitter.com/od_team_ru

Теги: награда, орден почета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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