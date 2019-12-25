Председатель петербургского Горизбиркома получил Орден почета

Однако председателю предрекают скорую отставку.

В среду, 11 ноября, губернатор Петербурга вручил главе Горизбиркома Виктору Миненко орден Почета, рассказала "Фонтанка".

Отмечается, что глава города поблагодарил Миненко за работу, а также за организацию голосования по поправкам в Конституцию. Однако свидетели мероприятия заявили, что награду вручили перед уходом главы с должности – в этом месяце ему исполняется 60 лет.

Отставку Миненко обсуждают и на федеральном, и на городском уровнях.

Ранее мы писали, что новым главой "РусГидро" станет Виктор Хмарин.

Фото: twitter.com/od_team_ru