Новым главой "РусГидро" станет Виктор Хмарин

Занять пост главы компании "Русгидро" может Виктор Хмарин, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Сейчас специалист занимает должность первого заместителя генерального директора компании. Хмарин подготавливает и реализовывает существенные сделки, а также взаимодействует с потенциальными стратегическими инвесторами, также занимается международной деятельностью и реализацией международных проектов компании.
Издание "РБК" отметило, что Виктор Хмарин сын однокурсника президента Владимира Путина и почетного консула Сейшельских островов в Петербурге Виктора Хмарина-страшего. Ему 42 года, он окончил юридический факультет СПбГУ.
Ранее мы писали, что Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития.
Фото: пресс-служба ПАО "Русгидро
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