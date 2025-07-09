Главе государства доложили о финансовом положении компании.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов. Об этом он заявил на встрече с гендиректором компании Виктором Хмариным.

Глава государства поинтересовался, как Хмарин оценивает финансовое положение "Русгидро". Гендиректор компании отметил, что из-за роста цен и высокой инфляции финансовое состояние достаточно тяжелое. Он также подчеркнул, что ключевые проекты модернизации и строительства продолжаются. Кроме того, объемы производимости "Русгидро" составили 13-14% общей мощности.

Ранее Путин подчеркнул стратегический приоритет крепкой многодетной семьи.

Видео: kremlin.ru