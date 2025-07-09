Президент РФ Владимир Путин подчеркнул стратегический приоритет крепкой многодетной семьи. Об этом он заявил в привествии участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".
Текст приветствия зачитал на мероприятии первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Путин отметил, что это вопрос будущего народа России, и для властей является важным эффективное выстраивание мер демографической, экономической, социальной политики.
Укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных, религиозных объединений.
Владимир Путин, президент РФ
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