Президент отметил, что это вопрос будущего народа России

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул стратегический приоритет крепкой многодетной семьи. Об этом он заявил в привествии участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".

Текст приветствия зачитал на мероприятии первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Путин отметил, что это вопрос будущего народа России, и для властей является важным эффективное выстраивание мер демографической, экономической, социальной политики.

Укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных, религиозных объединений. Владимир Путин, президент РФ

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