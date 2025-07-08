Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга

По его словам, в прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом примерно 11 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава ведомства доложил Путину о мерах и результатах борьбы Росфинмониторинга с различными видами финансовых преступлений. Чиханчин уделил внимание теневым площадкам, которые работают на территории страны. По его словам, в прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом примерно 11 млрд рублей. Кроме того, выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Видео: kremlin.ru