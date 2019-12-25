Судивший по шариату в Сирии уроженец Ленобласти получил 10 лет

Мужчину задержали в Марокко, в феврале его экстрадировали в Россию.

Первый Западный окружной военный суд приговорил уроженца Ленинградской области Дмитрия Леонова к 10 годам колонии. Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что в 2012 году, находясь в Сирии, Леонов входил в состав незаконного вооружённого формирования. Там ему отвели роль шариатского судьи. Мужчина разбирал конфликты между рядовыми участниками и руководителями группировки. Весной 2015 года это объединение влилось в "Джебхат ан‑Нусру"* и россиянин принял решение продолжить работать в ее интересах.

Российские правоохранители объявили мужчину в международный розыск, а в феврале экстрадировали в Россию из Марокко. По решению суда первые три года Леонов проведет в тюрьме, а оставшиеся семь — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что петербуржец получил три года за фейки о ВС России.

*организация признана террористической и запрещена в России

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)