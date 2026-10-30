Глава России рассказал о планах европейцев по вооруженному конфликту с нашей страной к 2030 году.

Многие европейские политические элиты только и ведут речь о подготовке к войне к 2030 году с Россией, наша страна к такому развитию событий готова, но войны не хочет. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал на совместной пресс-конференции с председателем Африканского союза, президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Мероприятие организовано по результатам проведения саммита "Россия - Африка".

Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. Правильно это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. Владимир Путин, президент России

Глава государства добавил, что африканские страны должны активно и полноправно участвовать в мировых делах, а лучше быть представлены в системе принятия решений. При этом позиции региона и Москвы по большинству глобальных проблем мировой и локальной повестки дня весьма близки и часто совпадают.

Путин раскрыл тему будущих трехсторонних переговоров с США и Украиной.

Фото и видео: официальный сайт президента России