Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития

Ранее чиновник занимал пост гендиректора Фонда развития ДВО и Арктики.

Госдума России утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития. Ранее Михаил Мишустин предложил чиновника на данную должность. Известно, что ранее Чекунков занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Днем 9 ноября кандидата одобрили представители профильного думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Напомним, что согласно новой процедуре депутаты утверждают кандидатов на должность министров, которые предлагает глава правительства.Исключением стали руководители силовых структур, которых назначает президент России после консультаций с Советом Федерации. Предложить кандидата в ГД можно трижды. Если все три раза парламентарии нижней палаты отклонят чиновников, то на должность министра назначит глава страны.

Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды.

Видео: Государственная Дума