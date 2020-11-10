Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта

Депутаты приняли кандидатуру чиновника, предложенного Михаилом Мишустиным.

Госдума утвердила кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта России. Ранее чиновника на должность предложил глава правительства Михаил Мишустин. Он считает, что пост следует отдать главе "Аэрофлота". Профильные комитеты также рекомендовали назначить кандидата на должность.

Напомним, что согласно новой утвержденной процедуре назначения, ГД утверждает перечень министров по предложению премьер-министра страны. такое нововведение вступило в силу после принятых поправок в Конституцию. Исключением в утверждении являются представители силовых структур. Их назначает сам президент РФ после консультаций с членами Совета Федерации.

Отметим, что кандидатуры на пост вице-премьеров и министров в Госдуму можно предложить трижды. Если трижды представители нижней палаты парламенты отклонят представителей, то президент РФ назначит чиновников на должности самостоятельно.

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