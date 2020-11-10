Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго

Николай Шульгинов занимается электроэнергетикой с 1975 года.

Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения главой министерства энергетики России. Ранее чиновника на данную должность предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он предложил повысить действующего министра Александра Новака до поста вице-премьера, а на его место назначить генерального директора "Русгидро".

Николай Шульгинов более пяти лет управляет компанией "Русгидро", контролируемой государством. Предприятие является одним из крупнейших в РФ по мощности электростанций, а также лидером в сфере формирования "зеленой" энергии.

Напомним, что чиновнику в 2020 году исполнилось 69 лет. Он родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт. Шульгинову в 2007 году присуждена ученая степень кандидата технических наук. Он занимается электроэнергетикой с 1975 года.

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