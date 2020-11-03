Совфед одобрил закон о Конституционном суде

Сенаторы поддержали внесение изменений в закон.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 3 ноября внесение поправок в закон о Конституционном суде России. Ранее документ был внесен на рассмотрение президентом Владимиром Путиным. Изменения предполагают, что председатель КС и его заместителя могут назначаться не из числа судей КС. Также закон запретит судьям КС критиковать в СМИ принятые решения или высказывать позицию по вопросу, который может стать предметом рассмотрения.

Присутствующие на закрытом заседании Конституционного суда не смогут раскрывать суть дискуссии, а также результаты голосования, обнародовать свое несогласие с постановлением в любой форме. В документе также говорится о том, что КС включает в себя 11 судей, председателя и заместителя председателя. Осуществление действии инстанции возможно при присутствии не менее 8 судей. Решение может быть принято при участии не менее 6 судей.

Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета.

Видео: Youtube/Совет Федерации