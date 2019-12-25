Госдума одобрила закон о Конституционном суде

Депутаты согласились внесли правки в федеральный закон.

Госдума России одобрила закон о Конституционном суде на пленарном заседании 27 октября. Автором данной инициативы стал президент России Владимир Путин. Депутаты внесли поправки в федеральный закон о КС. В тексте документа говорится о том, что КС состоит из 11 судей, включая его председателя и заместителя. Осуществление деятельности инстанции может вестись при присутствии в составе не менее 8 судей, а принимать постановления суд может только при участии не менее 6 судей. При этом главой и заместителем главы КС могут быть люди, не входящие в состав судей Конституционного суда.

По запросу президента России КС может проверять конституционность законопроектов до их принятия в Госдуме в третьем чтении, а также законов региональных субъектов России. Если законность проектов не будет подтверждена, то документ больше не будут рассматривать в парламенте, инициативу не подпишут и не обнародуют до устранения нарушений.

Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, которые могут быть противоречащими Конституции РФ. Правом обращения об истолковании постановления будут наделены президент России, правительство, Верховный суд, уполномоченный орган федеральной власти.

Суд освободил депрессивного петербуржца, угрожавшего взорвать Конституционный суд.

Фото: Piter.tv