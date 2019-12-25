Суд освободил депрессивного петербуржца, угрожавшего взорвать Конституционный суд

Мужчина загрустил после просмотра послания президента России.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор Виктору Николаеву. Еще в январе петербуржец "с горя" заявил, что здание Конституционного суда заминировано. По словам Николаева, он впал в депрессию после просмотра послания президента России.

Суд назначил мужчине 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Николаев освобожден по отбытию, поскольку в СИЗО сутки засчитываются за полтора, а мужчина находился в СИЗО с января. Судья поинтересовалась у мужчины о дальнейших планах на жизнь, и Николаев заявил, что родственники помогут ему окончательно исправиться.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге угрожали взрывом офису "Мегафона" и пунктам выдачи интернет-магазина.

Фото: объединенная пресс-служба судов города