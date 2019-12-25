Дело "впавшего в депрессию" лжеминера поступило в петербургский суд

Мужчина заявил, что бомба заложена в здании Конституционного Суда РФ.

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, фигурантом этого дела стал Виктор Николаев, "заминировавший" здание Конституционного суда РФ.

В минувшем январе мужчина позвонил в службу "112" и заявил оператору, что в здание Суда заложена бомба. Сам лжеминер находился у памятника Петру I на Сенатской площади, где его вскоре и задержали. Николаева заключили под стражу еще 18 января: мужчина в суде признался, что "заминировал" здание из-за состояния депрессии. Печальные мысли охватили Николаева после просмотра послания президента.

Дело пока не приняли к производству.

Несколько дней назад целью других "лжеминеров" в Петербурге стали 32 медучреждения.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга