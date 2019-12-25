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Целью "лжеминеров" в Петербурге стали 32 медучреждения
Сегодня, 10:47
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fvbykov

Целью "лжеминеров" в Петербурге стали 32 медучреждения

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стало известно, кто стал целями "лжеминеров", направлявших сообщения на адреса учреждений в Петербурге.

Как сообщили Piter.tv в правоохранительных органах, в период с 15:25 по 17:50 часов с электронной почты на адреса Красногвардейского районного суда и медучреждений в девяти районах Петербурга поступил десяток сообщений с информацией о "заминировании" зданий.

Правоохранительные органы осмотрели здания суда и 32 медицинских учреждений, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. Эвакуация по решению администрации объектов не проводилась.

Напомним, днем 15 мая в Петербург вновь вернулись лжеминеры. Они сообщили о минированиях городских клиник и судов. Сообщение поступило в Красногвардейский районный суд.  В список также попали несколько стационаров для больных коронавирусом, например больница имени Боткина. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, минирования, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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