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Неизвестные сообщили о заминировании петербургских больниц
Сегодня, 17:38
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nadezhda_sib

Неизвестные сообщили о заминировании петербургских больниц

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В список "заминированных" попали около 30 учреждений.

В Петербург вновь вернулись лжеминеры. Сегодня, 15 мая, они сообщили о минирования городских клиник и судов. Сообщение поступило в Красногвардейский районный суд. 

В список также попали несколько стационаров для больных коронавирусом, например больница им.Боткина. 

Какие действия за этим последовали, не сообщается. 

В декабре 2019 сообщения о минированиях поступали регулярно. Из-за неизвестных свою работы вынуждены были прекращать медицинские и учебные заведения, суды, торговые центры и станции метро. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга, больница им. Боткина / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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