Неизвестные сообщили о заминировании петербургских больниц

В список "заминированных" попали около 30 учреждений.

В Петербург вновь вернулись лжеминеры. Сегодня, 15 мая, они сообщили о минирования городских клиник и судов. Сообщение поступило в Красногвардейский районный суд.

В список также попали несколько стационаров для больных коронавирусом, например больница им.Боткина.

Какие действия за этим последовали, не сообщается.

В декабре 2019 сообщения о минированиях поступали регулярно. Из-за неизвестных свою работы вынуждены были прекращать медицинские и учебные заведения, суды, торговые центры и станции метро.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга, больница им. Боткина / VK