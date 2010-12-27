Четвертая волна ложных минирований вновь "захватила" суды Петербуга 

Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здание заминировано.

Во вторник, 3 декабря, в Петербург пришла четвертая волна ложных минирований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В настоящее время, эвакуированы Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский, Куйбышевский и Выборгский суды. Отмечается, что теперь "минеры" не требуют биткоины. Они намерены подорвать здания "просто так".

"Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здание заминировано", —сказано в сообщении.

Напоним, что неизвестные "взялись за минирование" ещё 29 ноября. Анонимы и требовали вернуть биткоиновый долг, который якобы остался на бизнесмене Константине Малофееве. Сам предприниматель заявил, что не имеет отношения к происходящему. Проверки судов в четверг не выявили в зданиях опасных предметов и веществ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится 106 домов с "умным" отоплением.

Фото: Piter.TV