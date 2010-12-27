Малофеев назвал шантаж столичных судов его именем дискредитацией

Предприниматель обратился в ФСБ.

Предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев отреагировал на сегодняшний шантаж судов Москвы и Петербурга, связанный с его именем. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу деятеля.

Волна эвакуаций прокатилась по столичным судам сегодня, 28 ноября. Все учреждения получили анонимные электронные письма о минировании, в которых выдвигалось требование к Малофееву о возврате якобы украденных им биткоинов.

Представители Малофеева заявили, что считают данную компанию дискредитирующей и связывают ее с общественно-политической деятельностью бизнесмена. В пресс-службе уточнили, что никакого отношения к краже биткоинов и к бирже WEX, которая якобы лишилась этих средств, сам Малофеев и его структуры не имеют.

Сегодняшнюю спам-рассылку связывали с недавними сведениями, предположительно – публикацией о крушении упомянутой биржи. Сам Малофеев сказал, что редакция его телеканала "Царьград" также получала подобное анонимное письмо. Сотрудники уже обратились с заявлением о террористической угрозе в службы.

Ранее мы писали, что инспектора СИЗО поймали при попытке сбыть наркотики заключенному.

Фото: Группа в поддержку Константина Малофеева / ВКонтакте