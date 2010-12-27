Инспектора СИЗО поймали при попытке сбыть наркотики заключенному

Мужчина купил у метро гашиш и пронес его в изолятор.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело о незаконном сбыте и пересылке наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства 28 ноября. В преступлении изобличили 33-летнего инспектора отдела режима и надзора петербургского СИЗО.

Как считает следствие, мужчина утром 27 ноября приобрел у неизвестного у метро "Ломоносовская" почти 22 грамма гашиша. После этого, используя свое служебное положение, обвиняемый незаконно пронес наркотик в СИЗО, чтобы передать одному из заключенных, однако план не сработал – мужчину задержали.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее петербурженку в гостях изнасиловал малознакомый мужчина по имени Андрей.

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