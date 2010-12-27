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Петербурженку в гостях изнасиловал малознакомый мужчина по имени Андрей
Сегодня, 11:46
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nastya960

Петербурженку в гостях изнасиловал малознакомый мужчина по имени Андрей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением на 29-летнего молодого человека, который изнасиловал её  в гостях. Об этом сообщили "Невские Новости".

По словам девушки 1997 года рождение, 26 ноября в девятом часу вечера над ней надругался малознакомый по имени "Андрей". И девушка, и молодой человек были в гостях на проспекте Косыгина.

Правоохранители задержали подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кронштадте по подозрению в педофилии задержали тренера теннисного клуба.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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