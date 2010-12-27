Петербурженку в гостях изнасиловал малознакомый мужчина по имени Андрей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением на 29-летнего молодого человека, который изнасиловал её в гостях. Об этом сообщили "Невские Новости".

По словам девушки 1997 года рождение, 26 ноября в девятом часу вечера над ней надругался малознакомый по имени "Андрей". И девушка, и молодой человек были в гостях на проспекте Косыгина.

Правоохранители задержали подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кронштадте по подозрению в педофилии задержали тренера теннисного клуба.

Фото: Piter.TV