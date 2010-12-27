В Кронштадте по подозрению в педофилии задержали тренера теннисного клуба

В полицию с заявлением обратилась 44-летняя женщина.

Тренер теннисного клуба в Кронштадтском районе задержан по подозрению в сексуальном преступлении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию с заявлением обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что 7 ноября около семи вечера тренер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее восьмилетней дочери.

Полицейские в одной из местных больниц по подозрению в совершенном преступлении задержали 56-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера".

Ранее педофил изнасиловал подростка в аквапарке Петербурга.

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