Игорь Ларионов останется главным тренером СКА в следующем сезоне

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов продолжит работу с клубом в следующем сезоне. Об этом специалист сообщил после встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой стороны подвели итоги сезона и обсудили задачи на будущее, передаёт ТАСС.

Наставник подтвердил, что остаётся в СКА на следующий сезон. 65-летний тренер возглавил петербургскую команду летом 2025 года, подписав однолетний контракт с опцией продления ещё на год.

По итогам сезона-2025/26 клуб занял пятое место на Западе и завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф. В серии Кубка Гагарина СКА уступил московскому ЦСКА со счётом 1:4. Петербуржцы второй год подряд не могут преодолеть стартовый раунд розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее Piter.TV сообщал, что СКА разгромил "Салават Юлаев" со счетом 4:0 и продлил победную серию.

