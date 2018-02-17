Игорь Ларионов останется главным тренером СКА в следующем сезоне

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов продолжит работу с клубом в следующем сезоне. Об этом специалист сообщил после встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой стороны подвели итоги сезона и обсудили задачи на будущее, передаёт ТАСС.
Наставник подтвердил, что остаётся в СКА на следующий сезон. 65-летний тренер возглавил петербургскую команду летом 2025 года, подписав однолетний контракт с опцией продления ещё на год.
По итогам сезона-2025/26 клуб занял пятое место на Западе и завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф. В серии Кубка Гагарина СКА уступил московскому ЦСКА со счётом 1:4. Петербуржцы второй год подряд не могут преодолеть стартовый раунд розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге.
Фото: СКА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все