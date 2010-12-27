Педофил изнасиловал подростка в петербургском аквапарке

Уголовное дело возбудили весной, однако сейчас раскрылись подробности других преступлений мужчины.

Фигуранта уголовного дела о сексуальном насилии в Петербурге изобличили в других преступлениях. Выяснилось, что мужчина может быть причастен к изнасилованию подростка на территории городского аквапарка. Об этом пишет gazeta.spb.ru.

Уголовное дело против насильника возбудили еще весной этого года. Однако сейчас правоохранителям удалось раскрыть новые подробности деяний злоумышленника.

Инцидент произошел в одном из петербургских аквапарков в 2016 году. Мужчина познакомился в Гатчине с 12-летним мальчиком и начал к нему приставать. По версии следствия, в итоге он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. Расследование продолжается.

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