В Горелово таксист-мигрант ограбил и изнасиловал женщину-инвалида

В отношении 26-летнего гражданина Узбекистана возбудили два уголовных дела.

Таксист-мигрант изнасиловал 26-летнюю петербурженку, инвалида-колясочника в Красносельском районе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девушка живет в Горелово и является инвалидом первой группы, передвигается на коляске. Она 10 ноября около часа ночи спустилась к парадной дома, чтобы отменить ранее вызванное такси. У дома стоял автомобиль Daewoo Gentra под управлением некоего Сердара.

Таксист посадил инвалида в салон, коляску спрятал в багажник и совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина забрал 900 рублей у девушки и потребовал еще 5000 за отмененный вызов. Насильник довел колясочницу до дома и получил от ее родственницы требуемую сумму.

Девушка бригадой "скорой помощи" была доставлена в Городскую больницу № 26, откуда после осмотра гинекологом в удовлетворительном состоянии отпущена. Утром потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленника выследили и задержали в подъезде дома 20 по Авангардной улице. В отношении 26-летнего гражданина Узбекистана возбудили два уголовных дела.

В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте .

Фото: Piter.TV