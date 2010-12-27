В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте 

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Шоссе в Лаврики.

В минувшую субботу, 9 ноября, стало известно о том, что в Мурино мигрант надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Шоссе в Лаврики. Мужчина зашёл за 11-летней девочкой в лифт, а затем изнасиловал её. На место преступления оперативно прибыли полицейские, но преступник уже скрылся. Составлен фоторобот педjфила. Мужчина объявлен в розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:pixabay