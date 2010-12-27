В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте 

В минувшую субботу, 9 ноября, стало известно о том, что в Мурино мигрант надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошёл в одном из домов по улице Шоссе в Лаврики. Мужчина зашёл за 11-летней девочкой в лифт, а затем изнасиловал её. На место преступления оперативно прибыли полицейские, но преступник уже скрылся. Составлен фоторобот педjфила. Мужчина объявлен в розыск.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мужчины подрались прямо на пешеходном переходе.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )